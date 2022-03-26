بعد الفوز على السنغال.. ميدو ينتقد أداء منتخب مصر: «ملعبناش كورة بـ 3 جنيه»

الشارقة - اميمة ياسر -

انتقد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السنغال.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزاً صعباً على نظيره السنغالي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

وخلال تقديم برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر شاشة "المحور"، قال ميدو: "البرتغاليين أستاذة في توجيه الإعلام والجمهور إلى اتجاه آخر عند الهزيمة أو تقديم أداءًا سيئًا، وهو ما قام به كيروش في المؤتمر الصحفي عقب مباراة السنغال".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "كان من الواضح أن المدرب البرتغالي يريد افتعال مشكلة مع الصحفيين المتواجدين بالمؤتمر الصحفي من أجل التمويه على أداء المنتخب".

وتابع: "أتعجب من تصريح كيروش بأننا يجب أن نفتخر بما قدمه المنتخب اليوم، أنا لست فخورًا، احنا ملعبناش كورة النهاردة"، مضيفًا: "أداء المنتخب سيء، والمؤتمر الصحفي لكيروش أسوأ".

وانتقد ميدو أداء المنتخب المصري أمام السنغال، حيث قال إن لاعبي المنتخب الوطني لم يقدموا أداء يليق باسم الكرة المصرية أمام السنغال، معلقاً: "لم يلعب كرة بـ3 جنيهات".

وأضاف أن المنتخ باحرز هدفاً مبكراً، وكان من الطبيعي السيطرة على المباراة وتقديم الأداء الجيد، معقباً: "لكن للاسف ملعبناش كورة".

وتابع: ""لو لعبنا بالأداء اللي ظهرنا بيه النهاردة هنخسر في السنغال، ومش عارف هنلعب ازاي هناك".