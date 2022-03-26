كيروش يكشف طبيعة إصابة محمد عبد المنعم خلال مباراة مصر والسنغال: «يحتاج لجراحة عاجلة»

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، عن تفاصيل إصابة مدافع المنتخب محمد عبدالمنعم.

وقال كيروش، في تصريحات نقلتها صحيفة "أليوم السابع"، إن إصابة عبدالمنعم عبارة عن "كسر في الأنف"، مشيرأً إلى أنه يحتاج لعملية جراحية سريعة.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب على متابعة حالة محمد عبد المنعم مدافع الفراعنة بعد إصابته في لقاء السنغال.

كما أجرى اللاعبون، عقب انتهاء المباراة، اتصالات بعبد المنعم والجهاز الطبي الذى يرافقه للاطمئنان على اللاعب بعد توجهه للمستشفى.

ولم يتمكن محمد عبد المنعم، مدافع المنتخب، من استكمال المباراة أمام السنغال، بعدما تعرض لنزيف فى الأنف، إثر التحام مع لاعب منتخب السنغال ساديو ماني، ليغادر اللاعب أرض الملعب فى الدقيقة 39 من عمر المباراة، ودخل ياسر إبراهيم بدلاً منه.

ويدخل منتخب مصر مباراة السنغال بدون مدافعين خاصة بعد تأكد غياب محمود الونش عن مواجهة الإياب بسبب تراكم البطاقات الصفراء. كما أنه من المرجح غياب محمد عبدالمنعم عن المباراة المقبلة بسبب الإصابة القوية، بجانب غياب أحمد حجازي بسبب الإصابة ايضاً.

وعلّق كيروش على هذا الأمر قائلاً: "ندرس الحالة الخاصة بمحمود الونش بكل تأكيد وسنطلب استدعاء لاعب آخر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ولكن سننتظر قرار رسمي في بداية الأمر."

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزاً صعباً على نظيره السنغالي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".