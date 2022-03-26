تركي آل الشيخ يهنئ مصر بالفوز على السنغال في تصفيات المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - هنأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، مصر بفوزها على السنغال في لقاء ذهاب الدور الفاصل بتصفيات المونديال.

ونشر «آل الشيخ» عبر «تويتر»: «مبروك فوز منتخب مصر الشقيق وعقبال الإياب».

وفاز المنتخب المصري على ضيفه السنغالي 1 / صفر، اليوم الجمعة، في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

وسجل ساليو سيس لاعب المنتخب السنغالي هدف المباراة الوحيد للمنتخب المصري بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة السنغالية داكار.