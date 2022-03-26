بهدف وحيد وأداء مقلق.. مصر تضع قدماً في المونديال بالفوز على السنغال

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث مباراة مصر والسنغال بفوز المنتخب الوطني بهدف مقابل لاشيء، في ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

وأحرز هدف الفوز لمنتخب مصر النجم محمد صلاح في الدقيقة 4 من زمن المباراة، بعد تسديد ارتطمت بالعارضة لتصطدم بمدافع منتخب السنغال وتدخل المرمى.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في العاصمة السنغالية داكار يوم الثلاثاء المقبل.

وبهذه النتيجة يحتاج منتخب مصر الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل رسمياً إلى كأس العالم التي ستقام في قطر.

ودخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، عمر جابر

الوسط: عمرو السولية ، حمدي فتحي ، محمد النني

الهجوم: محمود حسن تريزيجية، محمد صلاح، مصطفى محمد

ودخل المنتخب السنغالي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي - عبده ديالو - بونا سار - ساليو سييس.

خط الوسط الدفاعي: إدريسا جايي - نامباليس ميندي - شيخو كوياتيه.

خط الهجوم: إسماعيلا سار - فامارا دييدهو - ساديو ماني.

ويدير مباراة الليلة بين منتخب مصر والسنغال طاقم تحكيم كونغولي بقيادة جان جاك ندالا ويعاونه مواطنه أوليفر سافاري، سليمان أمل الدين من جزر القمر، والمالى بابو تراوري كحكم رابع، وسيتواجد فى تقنية الفيديو: ماركو دى بيلو (إيطاليا) حكم مساعد : بأولو فاليرى (إيطاليا)، وتقام المباراة بحضور 60 ألف مشجع.