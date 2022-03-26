كواليس المواجهة بين الأسطورة فاندام والمصارع أشرف كابونجا «أقوى رجل في العالم» في القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر -

قال المصارع أشرف كابونجا، الحاصل مؤخرًا على لقب أقوى رجل في العالم من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إن نجم أفلام الأكشن البلجيكي جان كلود فان دام، قبل تحديه في مباراة مصارعة على حلبة "اتحاد المصارعة المصرية "EWR"، في القاهرة.

وأضاف المصارع والرجل الخارق "كابونجا"، في تصريحات خاصة لموقع "اليوم السابع"، أن نجم أفلام الحركة البلجيكي جان كلود فاندام، سوف يصل القاهرة، بعد غد الأحد، على أن يتم عقد مؤتمر صحفى الإثنين المقبل، للكشف عن تفاصيل التحدى.

وسحب منذ أيام كابونجا، تريلتين بأسنانه، على طريق "الإسماعيلية – السويس"، بمحافظة الإسماعيلية، في محاولة منه لدخول موسوعة جينيس من جديد.

وقال المصارع أشرف كابونجا، مؤسس أول فريق للمصارعة الحرة للمحترفين فى مصر والعالم العربى، "EWR"، إنه حصل على تصنيف موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد كسره للرقم القياسى الهندى لسحب الشاحنات العملاقة، بعد سحبه شاحنة تزن 15 طنًا بأسنانه، يعد أكبر من الرقم الذى حققه أحد الهنود وقام بسحب شاحنة بوزن 13 طًنا.

وواصل "الرجل الخارق" والمصارع أشرف كابونجا، تكسيره للأرقام القياسية فى سحب الشاحنات العملاقة ذات الوزن الكبير، ليصبح أول مصارع فى مصر والعالم العربى يستطيع أن يسحب 4 شاحنات، بالإضافة إلى أنه استطاع مؤخرًا أن يسحب قطار مترو الأنفاق والذى يزن 180 طنًا فى ورشة شبرا للمترو.

ويطمح المصارع أشرف كابونجا فى كسر الرقم القياسى الماليزى والذى سجل بقيام أحد الأشخاص بسحب 260 طنًا بأسنانه عام 2003، وكذلك كسر الرقم القياسى الأسترالى والذى سجل بـ204 أطنان عام 2021.

وسبق للمصارع أشرف كابونجا، أن سحب رافعة سفن بهيئة قناة السويس تزن 4 آلاف طن، والذى يبلغ طولها 40 مترًا وعرضها 20 مترًا، فى محاولات وتدريباته منه لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وقال "كابونجا"، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إنه يستعد لسحب رافعة عملاقة بميناء بورسعيد، تزن 11 ألف طن، وعقب الانتهاء من التدريب على سحبها سوف يتم دعوة مسؤولى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لتسجيل الواقعة فى الموسوعة.

وأضاف، "كابونجا"، أنه سبق أن قام بسحب سيارة تريلا تزن 20 طنا، ولودر، وسيارة تريلا بالحاوية تزن 25 طن، كما تم سحب تريلا بأسنانه تزن 20 طنا، وسحب تريلا ناقلة أسمنت 38 طنًا، وسحب ثلاجة تزن 32 طنا، كما تم سحب 4 تريلات.

يذكر أن فريق"EWR"، أول فريق مصارعة استعراضى فى مصر والوطن العربى وأفريقيا، وتم اختيار وتكوين الفريق من جميع المحافظات، وقدم من قبل عشرات العروض فى عدد من المحافظات.

وأسس "الاتحاد"، المصارع المصرى أشرف كابونجا، يعرف باسم "EWR"، الذي يرمز إلى "Egyptian Wrestling Arabic"، وهو الاختصار للاتحاد المصرى العربى لمصارعة المحترفين.

ونجح فريق مصارعة المحترفين المصرية العربية، "إى دابليو أر" وبالإنجليزية "EWR"، وهو الاختصار للاتحاد المصرى العربى لمصارعة المحترفين "غير رسمي"، الذى يضم حاليًا 50 لاعبًا بينهم 8 لاعبات مصارعة، فى أن يحقق شهرة واسعة.

وتابع المصارع أشرف كابونجا، أنه نجح مع مجموعة من الشباب رغم انعدام الإمكانات إلى تكوين فريق كبير للمصارعة الحرة للمحترفين لأول مرة فى مصر والعالم العربى، بعد أن قام، بعمل حلبة للمصارعة للتدريب عليها، فى قرية أبو سلطان، فى محافظة الإسماعيلية، ويقوم الشباب والشابات بالذهاب إلى الحلبة يوميًا من كل محافظات مصر من أجل التدريب والمشاركة فى عروض أبهرت الجميع، وكانت حديث السوشيال ميديا وكل وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، مشيرًا إلى أنه يبدأ اللاعبين بالاستيقاظ وتناول الفطار، ثم يبدأ اليوم بتجهيز حلبة المصارعة للتدريب، ثم يبدأ اللاعبين تدريبات بالتسخين، قبل بدأ التدريبات خوفًا من تعرضهم للإصابة، ويستمر التدريبات ولعب مواجهات بين اللاعبين على الحلبة لمدة 12 ساعة متواصلة خلال يوم التدريب، على أن يقوم الفريق بعمل معسكر تدريب لمدة ثلاثة أيام متواصلة أسبوعيًا.

وتابع أشرف محروس الشهير بـ"كابونجا"، أن لديه قدرات خارقة وقادر على سحب سيارات وشاحنات عملاقة باستخدام أسنانه، مشيرًا إلى أن لقب "كابونجا" أطلقه عليه أحد أصدقائه خلال ممارسته كرة القدم فى سن صغير، نظرًا لمهارته الشديدة فى كرة القدم والتى مارسها قبل اتجاه لممارسة ألعاب القوى، مؤكدًا أن القوى الخارقة ظهرت عليه منذ الصغر، حيث إنه أثناء اللهو مع أصدقائه قام بكسر قدم جاره مرتين، وكذلك كسر ذراع أحد أصدقائه، ما جعله يتجنب الهزار مع الأصدقاء، وواصل ممارسة جميع أنواع الرياضات المختلفة.

وأشار "كابونجا"، إلى أنه متزوج ولديه أبناء، وظروفه المادية صعبة لكونه غير موظف وليس لديه دخل ثابت، ومع ذلك لن يستطيع أن يترك مجال الرياضة والمصارعة، مشيرًا إلى أنه كان يعمل فى البناء عند الصغر ويرفع ما يرفعه ثلاث أشخاص آخرين.

وأكد المصارع أشرف كابونجا، أنه يقوم أسبوعيًا بسحب سيارات ضخمة، بأسنانه، أو بدون أسنانه، وسط حضور كبير من المواطنين من أبناء الإسماعيلية، حيث سبق أن قام بسحب سيارة تريلا تزن 20 طنًا، ولودر، وسيارة تريلا بالحاوية تزن 25 طنًا، كما تم سحب تريلا بأسنانه تزن 20 طنًا، وسحب تريلا ناقلة أسمنت 38 طنا، وسحب ثلاجة تزن 32 طنًا، كما تم سحب تريلتين يزنان 50 طنًا، وتريلا بالشاحنة 28 طنًا، وأخيرًا سحب 4 تريلات.

وأشار كابونجا، إلى أن فريق"EWR"، هو أول فريق مصارعة استعراضى فى مصر والوطن العربى وأفريقيا، قام بتأسيسه، وتم اختيار وتكوين الفريق من جميع المحافظات، وقدم من قبل عشرات العروض فى عدد من المحافظات، مؤكدًا أنه هو من قام بتأسيس "الاتحاد"، ويعرف باسم "EWR"، الذى يرمز إلى "Egyptian Wrestling Arabic"، وهو الاختصار للاتحاد المصرى العربى لمصارعة المحترفين، مشيرًا إلى أن فريق مصارعة المحترفين المصرية العربية، "إى دابليو أر" وبالإنجليزية "EWR"، وهو الاختصار للاتحاد المصرى العربى لمصارعة المحترفين "غير رسمي"، الذى يضم حاليًا 50 لاعبًا بينهم 8 لاعبات مصارعة، نجح فى أن يحقق شهرة واسعة.