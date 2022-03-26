جمعة: يتبقى الجزء الأصعب.. والسفر للسنغال الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح وائل جمعة مدير منتخب مصر بأن الفريق قطع جزءاً من مشواره، ومازال الجزء الأصعب، كما أوضح أن سفر الفريق للسنغال سيكون الأحد المقبل.

وقال وائل جمعة عقب الفوز على السنغال بهدف نظيف، في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "قطعنا جزء ومازال الجزء الأهم والأكبر والأصعب في السنغال، لكن لاعبينا رجال وقادرين على استكمال المشوار".

وتابع: "مباراة صعبة للغاية ونعرف الفريق الذي نلعب ضده وامكاناته لكننا نمتلك مدرب محترم ويفهم عمله وتمكنا من تحقيق ما نحتاجه".

وأضاف: "خطورتهم كانت من الكرات الثابتة وهذا نتيجة نقص الخبرات من بعض اللاعبين وارتكاب أخطاء بدون داعي".

وأوضح موعد سفر الفريق، قائلًا: "هناك تدريب غدا (السبت) وبعد غد وسنتحرك في الساعة الرابعة إلى السنغال".

ويلعب المنتخب المصري لقاء الإياب أمام نظيره السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، ويحتاج إلى التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف في حالة التسجيل خارج الأرض من أجل التأهل.