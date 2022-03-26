تريزيجيه: لدينا شوط ثانٍ ضد السنغال.. وتعرضنا لـ"كسرة" بعد نهائي كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

صرح محمود حسن "تريزيجيه" لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف إسطنبول باشاكشهير، عن فوز منتخب بلاده ضد السنغال.

واستطاع المنتخب المصري أن يحقق خطوة مهمة نحو الصعود لمونديال قطر بعد الفوز على منتخب السنغال بنتيجة (1-0).

وقال "تريزيجيه" في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح السبت :"خطوة إيجابية بعد تحقيق الفوز، لكن لدينا شوط ثاني في السنغال".

ووجه "تريزيجيه" رسالة لجماهير كرة القدم المصرية :"نستطيع الفوز والوصول لكأس العالم على حساب السنغال".

وعن دموعه خلال نهائي بطولة أمم أفريقيا وتحديدًا بعد خسارة اللقب القاري، رد :"تعرضنا لكسرة بعد نهائي كأس الأمم لأننا بذلنا مجهودًا كبيرًا".

وكان المنتخب المصري خسر بطولة كأس أمم أفريقيا مطلع فبراير الماضي بركلات الترجيح على حساب المنتخب السنغالي بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.

وأصبح أمام المنتخب المصري فرصة للثأر من خلال الصعود لكأس العالم والتي ستقام بقطر 2022، حيث انتهت مباراة الذهاب للفراعنة، لكن هناك مباراة الإياب ستقام يوم الثلاثاء المقبل ضد السنغال في داكار.

ويحتاج المنتخب المصري لنقطة التعادل السلبي للصعود للمونديال العالمي للمرة الثانية تواليًا، في المقابل يحتاج المنتخب السنغالي للفوز بهدفين دون رد للتأهل.