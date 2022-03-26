"هذا ليس عرضا للأوبرا".. كيروش يتحدث عن الفوز على السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح كارلوش كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بأن الفوز على السنغال بهدف نظيف يعتبر نتيجة طيبة، مؤكدًا أن تبادل السيطرة على المباراة أمر طبيعي، كونه ليس عرض أوبرا يغني فيه شخص وحيد.

وقال كيروش في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب الفوز على السنغال بتصفيات كأس العالم: "كما قلت قبل المباراة لا يوجد شيء جديد، المباراة صعبة على الفريقين.. تعتبر مباراة تأهل لكأس العالم ومن الطبيعي أن تكون صعبة وبالتأكيد الجماهير كانت تعلم هذا الأمر".

رأي في المباراة

أوضح المدرب البرتغالي، رأيه في اللقاء قائلًا: "المباراة كانت منقسمة بين الفريقين، بدأنا المباراة بشكل جيد جدا وتحكمنا في المباراة ومساحات الملعب.. سجلنا في الشوط الأول وكان يجب أن نتحمل هجمات المنافس في المباراة، وكنا نلعب بشكل جماعي وهم أيضا تعاملوا مع الفرص التي سنحت لنا".

وتابع: "بالروح الجيدة والطيبة من اللاعبين تمكنا من العودة للمباراة وكان هناك فرصة خطيرة لنا، ومن الطبيعي أن يلعبوا ضدنا بالهجمات المرتدة.. بالطبع كان لهم إمكانية التسجيل من فرصتين مؤكدتين وكان هذا الأمر طبيعي للغاية، ونحن أيضا كانت لنا فرصنا".

وأضاف: "في النهاية استحق اللاعبين التحية والفوز بالمباراة، كنا الفريق الأفضل وصاحب الفرص الأكثر وسنستعد من أجل المباراة المقبلة".

عمر جابر وعمر كمال

رفض البرتغالي الحديث عن مشاركة لاعب بعينة، قائلًا: "كل من شارك أدى بشكل طيب على مدار أجزاء المباراة، أنا لا أحب أن أتحدث عن أفراد في الفريق والفريق بالكامل أدى بشكل جيد سواء من الجانب الأيمن أو الأيسر أو وسط الملعب".

وواصل: "لكن هذا القرار لم يأت من السماء بل جاء بعد عمل كبير من كافة عناصر الجهاز الفني، لقد تابعنا كافة المباريات واللاعبين وقمنا بإعادة بعض المباريات أكثر من مرة لاتخاذ القرار المناسب".

النتيجة

وتحدث عن نتيجة المباراة، قائلًا: "مازالت النتيجة 0-0 بالنسبة لي، يجب أن أذهب إلى السنغال وأقاتل من أجل التأهل، وربما في داكار سنلعب وإذا كنا قد قاتلنا هنا يجب أن نقاتل أكثر وقد نحتاج للدفاع بـ15 أو 16 لاعبا".

واستطرد: "يجب أن نتحكم في النتيجة والمباراة والمشهد بالكامل، والتأهل يتوقف على الفريق بالكامل، فإيطاليا خرجت من مقدونيا في تصفيات كأس العالم".

لا سبب للغضب

انتقد كيروش غضب البعض من الأداء قائلًا: "لا أرى سببا للحزن أن الغضب، لقد حققنا الفوز على السنغال الفائز ببطولة إفريقيا، لقد لعب الفريق في كأس العالم وفاز بمباريات في كأس العالم.. أنا لا أخفي شيء ولا أخشى من أي شيء.. انتم تسألون السؤال باحترام، وأنا أرد بأقصى احترام".

وتابع: "بخصوص الاختيارات الفنية، فأنا مدرب منذ 44 عاما، ولعبت 250 مباراة دولية، وتأهلت لنهائيات كأس العالم 4 مرات، وتأهلت مع 4 فرق مختلفة لكأس العالم، وأعتبر من أفضل المدربين في العالم في النتائج الإيجابية، لكن في كرة القدم هناك الكثير من الأشياء لا نعلمها".

واستكمل: "أنا مدرب وأنت تحترفون الصحافة، ودوري أن اختار لاعبين لتحقيق الفوز، ودورك أن تنتقد عملي، وأنا لا أناقش أبدا طوال حياتي قرار فني أتخذه فإن اعجبت بقراري سأكون سعيدًا ولو لم تقبلها سوف اهتم بتعليقك في الصحافة صباحا".

واستفاض قائلًا: "أنا لا يمكن أن أقع في هذه المصيدة بالنسبة لي أنا كالمغني، أقوم بعملي لو أعجبتك الأغنية أو لم تعجبك فأنا أشكرك".

ليس عرضا أوبرا

واستعرض كيروش المباراة، في نهاية المؤتمر الصحفي، قائلًا: "بدأنا المباراة بشكل جيد جدًا، وبعدها أصبح للخصم القدرة على الهجوم والوصول لمرمى فريقنا، وكنا هناك ضغط كبير من المنافس في المباراة، نحن كنا نلعب أمام فريق يمتلك الكثير من العناصر التي تلعب في دوري أبطال أوروبا، لكن كان أهم شيء بالنسبة لنا ألا نستقبل هدف يحسب خارج الأرض بهدفين".

وواصل: "هذا ليس عرضا في الأوبرا يمكن أن تغني فيه وحدك، يجب أن تستخدم عقلك أنت تلعب للتأهل لكأس العالم".

واختتم قائلًا :"أعتقد أن السنغال يمتلك فريق مختلط بين لاعبي كرة القدم وكرة السلة، هم يمتلكون قامة كبيرة بعضهم يصل طولهم إلى 2 متر، وعندما ترى الونش وياسر ومنهم يحصلون الكرة من هؤلاء اللاعبين فأنا فخور للغاية بهم".