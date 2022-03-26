كيروش يعلن.. إصابة مدافع منتخب مصر وتدخل جراحي عاجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، إصابة مدافع المنتخب الوطني محمد عبد المنعم بكسر في الأنف.

وتعرض عبد المنعم للإصابة خلال مباراة منتخب مصر ضد نظيره السنغالي، ليضطر كيروش الاستعانة بخدمات ياسر إبراهيم.

وأضاف كيروش خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي، في الساعات الأولى من صباح السبت، أن محمد عبد المنعم سيحتاج إلى تدخل جراحي سريع.

ومن المتوقع أن يغيب عبد المنعم عن مباراة السنغال المقبلة، بسبب الإصابة، في لقاء سيقام مساء الثلاثاء المقبل، في داكار.

وعن موقف مدافع الفريق محمود حمدي "الونش" والبطاقة الصفراء التي حصل عليها، علّق كيروش :"ندرس موقف الونش حاليًا".

وأنهى :"إن كان سيغيب عن المباراة الثناية سوف نسافر إلى السنغال ومعنا مدافع آخر، بالتأكيد لن نسافر إلى السنغال بمدافعين اثنين فقط".

وحصل "الونش" على بطاقة صفراء أمام منتخب السنغال، ليصبح اللاعب غائبًا عن مباراة العودة بسبب تراكم البطاقات الصفراء. طالع التفاصيل

وكان المنتخب المصري حقق فوزًا على منافسه السنغالي، مساء الجمعة، بهدف دون رد، في إطار التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022، لكن هناك مباراة أخرى ستقام مساء الثلاثاء المقبل في داكار.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يحتاج إلى الخروج بنتيجة التعادل السلبي من أجل التأهل لمونديال قطر، في المقابل يحتاج المنتخب السنغالي للفوز بنتيجة (2-0) لحجز بطاقة التأهل.