"مستعدون لرد الفعل".. مدرب السنغال يوجه رسالة لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، أن نتيجة (1-0) مهمة من الجانب النفسي للمنتخب المصري لكن ليست بالكبيرة على منتخب بلاده.

وقال مدرب السنغال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"المباراة كانت متوازنة، منتخب مصر استغل فرصة للتسجيل، ومصر ظهرت بشكل جيد".

وكشف سيسيه ما قاله للاعبيه بعد انتهاء المباراة :"رسالتي للاعبين أننا لعبنا مباراة الذهاب فقط، والآن لدينا مباراة الإياب ونمتلك الفرصة".

وتابع :"قلت للاعبين ارفعوا رؤوسكم سنلعب أمام جماهيرنا في الإياب، ومستعدون لهذه المباراة".

وواصل :"نتيجة (1-0) على الجانب النفسي مهمة لمصر والنتيجة بالنسبة لنا ليست بالكبيرة، سنبدأ الاستعداد من الآن لكي يكون لنا رد فعل في مباراة العودة".

وتحدث سيسيه عن الفرص المهدرة بشأن فريقه، قائلاً :"نجحنا في إدارة المباراة، ما ينقصنا فقط إهدار الفرص، لدينا الوقت لكي نعمل على النقاط الناقصة".

وأكمل :"راضٍ عن فريقي، كرة القدم لابد من وجود فاعلية في الجانب الدفاعي والهجومي وأظهرنا ذلك خاصة في الشوط الثاني".

وعن موقف مدافعه عبدو ديالو بعد تعرضه للإصابة، أنهى سيسيه تصريحاته :"ننتظر الفحص الطبي حول موقف عبدو ديالو، وأقدم التهنئة لمنتخب مصر".

وكان المنتخب المصري حقق فوزًا على نظيره السنغالي، بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة" ضمن ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، مساء الثلاثاء المقبل، في داكار، حيث يحتاج منتخب مصر لتحقيق نتيجة التعادل السلبي من أجل الصعود لمونديال قطر، في المقابل ليس أمام منتخب السنغال سوى الفوز بنتيجة (2-0) للتأهل.