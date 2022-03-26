مصر تحقق أول فوز على السنغال منذ 16 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز المنتخب المصري على ضيفه السنغالي بهدف نظيف مساء الجمعة في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

وبات هذا الفوز هو الأول لمنتخب مصر على السنغال بعد غياب 16 عاما، وتحديدا منذ تجاوز أسود التيرانجا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2006 بمصر بنتيجة (2-1).

ولم يعرف منتخب مصر الفوز في آخر ثلاث مباريات جمعته بنظيره السنغالي، حيث خسر نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، بجانب لقائي تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015.

كما بات الهدف الذي أحرزه ساليو سيس لاعب المنتخب السنغالي بالخطأ في مرماه هو الهدف الأول لمنتخب مصر في الشباك السنغالية منذ 16 عاما أيضا حين حقق الفراعنة آخر فوز.

وكان آخر هدف سجله المنتخب أمام السنغال عن طريق عمرو زكي، حين شارك كبديل لأحمد حسام ميدو خلال مواجهة السنغال ليمنح الفراعنة بطاقة التأهل للمباراة النهائية لأمم أفريقيا 2006.

وبشكل عام عزز منتخب مصر تفوقه التاريخي على السنغال، حيث حقق فوزه الثامن من أصل 15 مواجهة جمعت بين المنتخبين، بينما حققت السنغال الفوز في أربع مواجهات، مقابل التعادل في ثلاث مناسبات.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة السنغالية داكار، ويكفي منتخب مصر الخروج بتعادل سلبي من أجل حجز بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 للمرة الرابعة في تاريخ الفراعنة والثانية على التوالي.

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