مصر تُسقط السنغال وتقطع نصف الطريق نحو المونديال

المنامة - ياسر ابراهيم -

انتصرت مصر على ضيفتها السنغال بهدفٍ دون رد، الجمعة، في استاد "القاهرة الدولي"، ضمن ذهاب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.



دخل المنتخب المصري أجواء اللقاء مُبكرا واستطاع التقدم بهدف جاء إثر كرة سددها محمد صلاح ردها القائم لترتد وترتطم باللاعب السنغالي ساليو سيس وتدخل المرمى بعد 4 دقائق فقط من البداية.



وتبادل الطرفان السيطرة على مجريات الشوط الأول وكاد منتخب السنغال أن يُدرك التعادل في الدقيقة 36 من كرة قوية سددها ساديو ماني، لكن الحارس المصري محمد الشناوي كان حاضرا وأبعد الخطر عن مرمى بلاده.



ومع انطلاق الشوط الثاني رفعت السنغال من نسقها الهجومي ونجحت في خلق أكثر من فرصة سانحة للتسجيل وسط تراجع كبير "للفراعنة" نحو الدفاع والاعتماد على المرتدات السريعة التي لم تخلو من الخطورة.



ورغم عديد المحاولات لم يطرأ أي تغيير على مستوى النتيجة لتنتهي المباراة بفوز مهم للمنتخب المصري قبل المواجهة الحاسمة في السنغال يوم الثلاثاء القادم. ​​​​​​​



يذكر أن المنتخب المصري والسنغالي قد التقيا في نهائي كأس أمم إفريقيا في نسختها الأخيرة "الكاميرون 2021"، والذي انتهى لصالح الأخيرة التي توجت باللقب للمرة الأولى في تاريخها بفضل ركلات الترجيح.



(الاناضول)

