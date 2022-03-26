الجزائر تكسب أسبقية أمام الكاميرون وتونس تغلب مالي وتقطع نصف المشوار

المنامة - ياسر ابراهيم - تغلّبت الجزائر على مضيفتها الكاميرون بهدف نظيف اليوم الجمعة في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وفرض المهاجم الجزائري المخضرم إسلام سليماني نفسه نجماً للقمّة بتوقيعه لهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40.



وبذلك قطع منتخب "الخضر" نصف المشوار لبلوغ النهائيات الخامسة له بعد سنوات 1982 و1986 و2010 و2014.



وتُجرى مباراة العودة الثلاثاء المقبل في الجزائر.



وفي مباراة أخرى، عاد منتخب تونس بالفوز من أرض منافسه منتخب مالي 1-0.



وسجل هدف تونس موسى سيساكو لاعب مالي بالخطأ في مرمى فريقه 36، علماً أن اللاعب نفسه تعرض للطرد في الدقيقة 40 ببطاقة حمراء مباشرة.



ويقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء القادم في رادس على أرضية ملعب "حمادي العقربي".



(بي إن سبورت)