«#حلم_المونديال_يا_ابطال».. يتصدر «تويتر».. ومغردون يحفزون اللاعبين: منتظرين الفرحة يا رجالة

الشارقة - اميمة ياسر - تصدر هاشتاج «#حلم_المونديال_يا_ابطال» موقع التدوينات الصغيرة «تويتر» قبل مواجهة المنتخب الوطني لكرة القدم المرتقبة أمام السنغال فى ذهاب المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، مؤكدين أنهم على قدر المسئولية فى إسعاد وفرحة الشعب المصرى.

وأعرب عدد كبير من مشجعى الكرة عن ثقتهم فى لاعبى المنتخب الوطنى المصرى، قبل مواجهة السنغال، الليلة، فى ذهاب المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، مؤكدين أنهم على قدر المسئولية فى إسعاد وفرحة الشعب المصرى، مدشنين هاشتاج #حلم_المونديال_يا_ابطال، لدعم اللاعبين والشد من أزرهم قبل المباراة المرتقبة، حيث تصدر الهاشتاج قائمة ترند "تويتر" فى مصر بآلاف التغريدات.

وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، حيث قالت ميادة عبد العزيز: "احنا اللى محتاجين ننسى همومنا شوية بفرحة، اجتهدوا لأجل مصر ولأجل مجد مصر، كونوا على قدر المسؤولية".

وقال بيبو: "يلا يا أبطال عملتوها من أربع سنين، وإن شاء الله هتحصل تانى ونصعد، اكتبوا تاريخ يا رجالة، نفسنا نروح مرتين ورا بعض فى تاريخنا بقى، مش لازم نقعد عشرين سنة نروح مرة".

وقال أحمد كساب: "نثق بكم وفى روحكم القتالية وفى شجاعتكم النادرة ورغبتكم الجامحة، وقبل ذلك وبعده نثق فى أن الله معكم وسيعوضكم عن خسارة كأس أفريقيا بالوصول لقطر، لأنكم اجتهدتم فاستمرو والعبوا وقاتلوا ونحن من وراءكم ندعو ونشجع، بإذن الله مصر فى قطر 2022".

كما قال محمود خالد: "عاوزين 11 راجل فى الملعب يكونوا عارفين إن الشعب دا لازم يفرح ويكونوا على قد المسؤولية، وان شاء الله هنفرح كلنا بمكسب يطمنا إن شاء الله".

فيما قال كيرلوس: "مش بنراهن على أى حاجة فى المباراتين، بس بنراهن على رجالة، كونوا مثلما كنتم فى الموعد، فرحوا الناس اللى مستنيه الفرحة".

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية فى تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، صوب ستاد القاهرة الدولى الذى يستضيف مباراة غاية فى الأهمية حيث يلتقى منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش نظيره السنغالى، فى ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

يدير مباراة الليلة بين منتخب مصر والسنغال طاقم تحكيم كونغولى بقيادة جان جاك ندالا ويعاونه مواطنه أوليفر سافاري، سليمان أمل الدين من جزر القمر، والمالى بابو تراورى كحكم رائع، وسيتواجد فى تقنية الفيديو (الفار): ماركو دى بيلو (إيطاليا) حكم مساعد فار: باولو فاليرى (إيطاليا)، وتقام المباراة بحضور 60 ألف مشجع.