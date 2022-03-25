صحيفة إسبانية: مدرب برشلونة متمسك بمحمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير صحفية بأن المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، متمسك بالتعاقد مع محمد صلاح قائد المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي يضع محمد صلاح على رأس أولويات تعاقدات النادي الكتالوني خلال الصيف المقبل في ظل صعوبة إتمام صفقة مهاجم بروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينج هالاند.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي يفضل التعاقد مع محمد صلاح على الثنائي، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني والبلجيكي روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل إلى اتفاق مع ناديه الإنجليزي بشأن تجديد عقده حتى الآن.