الامارات | الاتحاد الإنجليزي يوفر حافلات لنقل مشجعي سيتي وليفربول مجانا في قمة الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإنجليزي يوفر حافلات لنقل مشجعي سيتي وليفربول مجانا في قمة الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن لاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم أنه سيوفر حافلات بالمجان لنقل نحو خمسة ألاف من مشجعي ليفربول ومانشستر سيتي إلى ملعب ويمبلي الذي يحتضن مواجهة الفريقين في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 16 أبريل المقبل.

وأكد الاتحاد اليوم أن المباراة ستنطلق في الساعة الثالثة و30 دقيقة مساء (1430 بتوقيت جرينتش)، لكن المشجعين يواجهون تحديا صعبا للوصول إلى لندن حيث لن تتوفر قطارات تعمل على الخط الرئيسي المتجه إلى لندن خلال عطلة عيد الفصح، بسبب أعمال هندسية.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان :"الاتحاد يدرك التحديات الكبيرة التي يواجهها بعض مشجعي ليفربول ومانشستر سيتي." وأضاف :"يسعد الاتحاد الإنجليزي الإعلان عن توفير عدد محدود من الحافلات بالمجان لخدمة المشجعين في كل من مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي ومواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات، بين ليفربول ومانشستر سيتي يوم السبت 16 أبريل، حيث سيوفر للمشجعين خدمة النقل ذهابا وإيابا."

وأوضح :"سيوفر الاتحاد 100 حافلة من استادي أنفيلد والاتحاد إلى استاد ويمبلي ذهابا وإيابا. سيضمن ذلك نقل نحو خمسة ألاف من مشجعي ليفربول ومانشستر سيتي إلى استاد ويمبلي بالمجان."

وتابع :"كذلك سيوفر الاتحاد عددا من الحافلات بالمجان لنقل مشجعي فريق مانشستر سيتي للسيدات من شمال غرب لندن إلى شرقها. أما المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي، فلم تتطلب ترتيبات إضافية حيث تجمع بين تشيلسي وكريستال بالاس، وكلا الفريقين من لندن. وينطبق الأمر نفسه على المواجهة الأخرى في بطولة السيدات، التي تجمع بين أرسنال وتشيلسي.

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