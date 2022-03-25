الامارات | كلباء خامسا في كأس الرابطة بعد الفوز على عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء خامسا في كأس الرابطة بعد الفوز على عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اتحاد كلباء على ضيفه عجمان بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت على استاد كلباء اليوم ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين، محرزا المركز الخامس في ختام مرحلة تحديد المراكز من الخامس الى الثامن بعد ان جمع سبعة نقاط، ومتفوقا على فرق الوصل والنصر وعجمان. وسجل هدف الفوز الكولومبي جورد بايرون في الشوط الاول من المباراة.

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