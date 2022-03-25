الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | كلباء خامسا في كأس الرابطة بعد الفوز على عجمان

0 نشر
محمد فاضل - كلباء 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء خامسا في كأس الرابطة بعد الفوز على عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اتحاد كلباء على ضيفه عجمان بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت على استاد كلباء اليوم ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين، محرزا المركز الخامس في ختام مرحلة تحديد المراكز من الخامس الى الثامن بعد ان جمع سبعة نقاط، ومتفوقا على فرق الوصل والنصر وعجمان. وسجل هدف الفوز الكولومبي جورد بايرون في الشوط الاول من المباراة.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا