الامارات | المغرب ينجو من "مصيدة" الكونغو في تصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب ينجو من "مصيدة" الكونغو في تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل المنتخب المغربي مع مضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية 1 /1، اليوم ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر. وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية عن طريق ويسا يوان في الدقيقة 12، قبل أن يدرك المنتخب المغربي التعادل عبر طارق تيسودالي في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة إهدار ريان مايي لاعب المنتخب المغربي لضربة جزاء في الدقيقة 55. كما شهدت المباراة طرد نجوندا موزينجا لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 86، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية. وتقام مباراة الإياب بين الفريقين الثلاثاء المقبل على أرض المغرب.

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