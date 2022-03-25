الامارات | 5 ميداليات لأصحاب الهمم في "آسيوية الدراجات"

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ميداليات لأصحاب الهمم في "آسيوية الدراجات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية لأصحاب الهمم 5 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضيتين وواحدة برونزية في بطولة آسيا للدراجات الهوائية المقامة حالي في دوشنبه عاصمة طاجيكستان وتستمر منافساتها حتى الاثنين المقبل، بمشاركة 450 متسابق ومتسابقة من 25 دولة.

وجاءت الميداليات الخمسة بواسطة ذياب المهيري الذي أحرز الميدالية الذهبية في سباق 15 كلم فئة "C4" محققا زمنا قدره 22:25.181 دقيقة، متقدما على زميله في المنتخب الوطني سالم الجنيبي الذي حصل على الميدالية الفضية بزمن قدره 24:21.912 دقيقة، فيما حصل عايض الأحبابي على الميدالية الذهبية في سباق الدراجات اليدوية 15 كلم فئة "H3" بزمن 29:02.005 دقيقة وبفارق 3 دقائق عن زميله سعيد الظاهري صاحب المركز الثاني، وتحققت الميدالية البرونزية عن طريق أحمد البدواوي في سباق 15 كلم فئة "C5"

ويستهل منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية مشاركته في البطولة الآسيوية غداً السبت عن طريق محمد المطيوعي في سباق الفردي ضد الساعة، وتشارك هدى حسين لاعبة منتخب السيادات في سباق الفردي ضد الساعة ضمن فئة الشابات.

وأكد مدير منتخب الوطني لأصحاب الهمم أحمد المطيوعي، في تصريح صحافي أن النتائج الجيدة التي حققها دراجو المنتخب جاءت لتؤكد المكانة المتميزة التي تحظى بها رياضة أصحاب الهمم في الإمارات بفضل الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن تحقيق 5 ميداليات ليس غريباً عن منتخب الدراجات الذي تعود على التألق في مختلف مشاركاته الخارجية.

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