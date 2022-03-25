تقارير إسبانية: برشلونة يفضل صلاح على ليفاندوفيسكي ولوكاكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمود حمدي

كشفت تقارير إسبانية، عن تمسك تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة بالتعاقد مع محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي.

ويضع تشافي وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، محمد صلاح على رأس أولويات تعاقدات النادي الكتالوني خلال الصيف المقبل في ظل صعوبة إتمام صفقة مهاجم بروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينج هالاند.

وأضافت التقارير أن تشافي يفضل التعاقد مع محمد صلاح على الثنائي، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني والبلجيكي روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل إلى اتفاق مع ناديه الإنجليزي بشأن تجديد عقده حتى الآن.