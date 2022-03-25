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كريسبو مدربًا للدحيل القطري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمود حمدي

أنهى نادي الدحيل القطري، إجراءات التعاقد مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو لتولي مهمة المدير الفني للفريق.

وتعاقد الدحيل مع نجم الكرة الأرجنتينية السابق، خلفًا للمدرب البرتغالي لويس كاسترو الذي طلب الرحيل عن تدريب الفريق.

ولعب كريسبو ضمن صفوف أندية ريفير بليت، بارما، لاتسيو، انترميلان، ، اي سي ميلان وجنوى، كما شارك مع منتخب بلاده في العديد من المباريات الدولية.

وتولى كريسبو على المستوى التدريبي، قيادة ساوباولو البرازيلي وديفنسا خوستيكا الذي قاده للتتويج بلقب كاس سود أمريكانا.

يذكر أن نادي الدحيل القطري يضم بين صفوفه التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك السابق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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