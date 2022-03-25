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أشرف صبحي يوجه رسالة لجماهير منتخب مصر قبل مباراة السنغال

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محمد اسماعيل - القاهرة - وجّه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة إلى الجماهير المصرية قبل المباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي في تصفيات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في القاهرة (الجمعة) في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات مونديال 2022، فيما يقام الإياب في داكار يوم الثلاثاء المقبل.

ونشر أشرف صبحي عبر حسابه على موقع "فيس بوك" صورته مع عناصر منتخب مصر، مع تعليق: "يا رب الفضل من عندك، يا رب النصر لمصر".

وأضاف: "شجع مصر، علمك في قلبك، وعقلك وبيتك".

مباراة مصر والسنغال (تغطية خاصة)

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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