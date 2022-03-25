التذاكر نفذت.. جماهير السنغال تتأهب لمباراة الإياب أمام المنتخب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - نفذت تذكر مباراة الإياب بين المنتخب المصري ونظيره السنغالي، ضمن الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكشف تقارير عن نفاذ التذاكر الخاصة بمباراة الإياب بين مصر والسنغال بعد طرحها عبر الموقع الإلكتروني.

ويستضيف ملعب دياموند الأولمبي بالعاصمة السنغالية داكار، لقاء المنتخبين المصري والسنغالي يوم الثلاثاء المقبل ضمن إياب الجولة الحاسمة.

فيما يلتقي المنتخبين، اليوم الجمعة ضمن ذهاب الجولة، على استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري كبير.

مباراة مصر والسنغال (تغطية خاصة)