الامارات | خبر سعيد لجماهير برشلونة.. صفقة كبيرة جداً في الطريق!

شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سعيد لجماهير برشلونة.. صفقة كبيرة جداً في الطريق! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتحرك برشلونة الإسباني بشكل مكثف في سوق انتقالات اللاعبين لترميم صفوفه استعداداً للعودة المثالية للبطولات المحلية والأوروبية كما كان في الزمن الجميل الذي شهد صولات وجولات للفريق الكاتالوني وتاريخ من الإنجازات، إذ بدأ التفاوض مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي ماكينة التهديف في بايرن ميونيخ الألماني.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن برشلونة على استعداد لبذل الجهد للتعاقد مع ليفاندوفسكي، إذ يدرس التقدم بعرض قيمته 50 مليون يورو، وقد يرتفع إلى 60 مليونا لضم ليفاندوفسكي، الذي يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ حتى صيف 2023.

يذكر أن علاقة قوية تربط خوان لابورتا رئيس برشلونة و بيني زهافي وكيل أعمال ليفاندوفيسكي الأمر الذي قد يفضي عن اتفاق يثني "ليفا" عن فكرة إنهاء مسيرته الكروية في ألمانيا..

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