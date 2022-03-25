الامارات | تغطية متكاملة من "دبي ريسينج" لنقل سباق كأس دبي العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية متكاملة من "دبي ريسينج" لنقل سباق كأس دبي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن تغطيتها الإعلامية لكأس دبي العالمي للخيول بنسخته الـ 26 الذي تنطلق فعالياته في 26 مارس المقبل على مضمار الميدان، أعدت قناة "دبي ريسينج" كافة الترتيبات اللوجستية والفنية لتغطية إعلامية على أعلى مستوى لنقل الأمسية الرياضية التي يترقبها عشاق ومحبّي سباقات الخيل حول العالم والتي سيشارك فيها أهم مُلاّك ومربي ومدربي الخيول وأبرز الفرسان العرب والعالميين.

وقالت القناة في بيان صحافي اليوم الجمعة إنه سيتم بث تغطية "بطولة كأس دبي العالمي" على قنوات دبي الرياضية 1 ودبي ريسينج 1 باللغة العربية من الساعة 2:00 ظهراً حتى الساعة 9:30 مساءً، وعلى دبي الرياضية 2 ودبي ريسينج 2 ودبي ون من الساعة 2:00 ظهراً حتى الساعة 9:30 مساءً باللغة الإنجليزية. كما ستنضم قنوات دبي وسما دبي إلى قنوات دبي الرياضية 1 ودبي ريسينج 1 باللغة العربية من الساعة 7:00 مساءً حتى الساعة 9:30 مساءً تقريباً، بالإضافة إلى تغطية هذا الحدث الكبير عبر قنوات التواصل الاجتماعي ومنصة أوان الرقمية.

من جهته، قال مدير القنوات الرياضية، قناة دبي ريسينج بمؤسسة دبي للإعلام عبد الرحمن أحمد أمين: "إن كأس دبي العالمي للخيول بات واحد من أهم الفعاليات الرياضية في العالم والذي يتابعه الآلاف من محبي هذه الرياضة الرائعة، ونحن في قناة دبي ريسينج نؤكد على التزامنا بتغطية كل ما هو ممتع ومميز تماشياً مع رغبة مشاهدينا ومتابعينا" وأضاف "لقد تم إعداد فريق عمل متكامل للتغطية المباشرة والحصرية لهذه المنافسات، حيث سيتمتع متابعونا بمجموعة من البرامج الخاصة والفواصل والتقارير عن تحضيرات السباقات ومن ثم التغطية الشاملة لكافة الفعاليات بالإضافة إلى لقطات ما وراء الكواليس ولقاءات حصرية مع الفرسان وصولاً للشوط الختامي وفعاليات تتويج الفائزين".

يذكر أن البث الخارجي والمباشر المصاحب لهذه البطولة سيكون على جميع قنوات مؤسسة دبي للإعلام (دبي ريسينج، تلفزيون دبي، سما دبي، دبي ون، دبي الرياضية)، حيث أعدت "دبي ريسينج" خطة إعلامية مميزة لضمان تحقيق أعلى درجات النجاح لهذا الحدث العالمي، والتي تضمنت العديد من النواحي الفنية كالتعليق الفني المتخصص، والتصوير عالي الدقة باستخدام أحدث التقنيات مع مراعات المعايير الدولية لأنظمة البث المتنوعة، حيث تسعى القناة باستمرار لتعزيز موقعها التنافسي وقيادة المشهد الرياضي في الإمارات والعالم وذلك بمواكبة التطور التكنولوجي وكل ما هو جديد ومميز على الساحة الإعلامية الرياضية.

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