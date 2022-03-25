الامارات | بطل مقدوني يغضب الشعب الإيطالي من مقاعد بدلاء الفيحاء السعودي!

شكرا لقرائتكم خبر عن بطل مقدوني يغضب الشعب الإيطالي من مقاعد بدلاء الفيحاء السعودي! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحول لاعب فريق الفيحاء السعودي، لاعب منتخب مقدونيا الشمالية، ألكسندر ترايكوفسكي إلى بطل قومي بعد أن قاد منتخب بلاده لإقصائه المنتخب الإيطالي بطل أوروبا 2021 وإبعاده عن طريق التأهل لمونديال كأس العالم – قطر 2022 وذلك عقب تسجيله هدف اللقاء الوحيد في مباراة الملحق التي جمعتهما الخميس.

وصنع اللاعب المقدوني الحدث بتسجيل هدف الانتصار الوحيد في الوقت القاتل (90+2) ليقود بلاده لخوض المواجهة الحاسمة التي ستجمعه بالمنتخب البرتغالي الذي كان قد تجاوز بدوره المنتخب التركي في اللقاء الحاسم.

وكان ترايكوفيسكي انتقل إلى صفوف الفيحاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولعب مباراة واحدة بشكل أساسي أمام الرائد في الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بينما كان على مقاعد البدلاء في 5 مباريات، لكنه استطاع تسجيل 5 أهداف مع منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وكانت أبرز محطات المقدوني عندما لعب لنادي مايوركا الإسباني، وألبورغ الدنماركي، وباليرمو الايطالي.

يذكر أن ترايكفوسكي لا يعد اللاعب الوحيد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الذي يلعب بصفة أساسية مع المنتخب المقدوني حيث يشاركه أليوسكي لاعب الأهلي، إذ يلعبان بشكل أساسي مع منتخب بلادهما.

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