"عملية مخابراتية لتسريب خطة السنغال".. كيف علق رواد التواصل الاجتماعي على زي ميدو الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كعادته واصل النجم المصري السابق أحمد حسام "ميدو"، ومقدم برنامج "الريمونتادا"، إثارة الجدل بارتداء أزياء غريبة.

ميدو مازح متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو يظهر فيه داخل سيارته، مرتديا أزياء غريبة كعادته، شبيهة بملابس شعوب غرب أفريقيا، وذلك بالتزامن مع استضافة حجي ضيوف، نجم منتخب السنغال السابق، قبل مواجهة "الفراعنة" ضد "أسود التيرانجا" في تصفيات كأس العالم 2022.

ارتداء الأزياء الغريبة ليس جديدا على ميدو، الذي اعتاد الظهور في برنامجه التليفزيوني بأزياء مثيرة للجدل، وهو ما دفعه لتحدي ضيوف الذي اشتهر بدوره بارتداء أزياء غير معتادة، ولكنها قريبة لثقافة بلده الأفريقي.

ميدو ذكر أنه في طريقه لمقابلة ضيوف لتناول العشاء سويا قبل استضافته في برنامجه التليفزيوني، وقال مازحا إنه "سيسرب خطة السنغال إلى كارلوس كيروش (مدرب مصر) في نهاية الليلة".

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع مظهر ميدو الغريب، وقال أحد المتابعين: "اقسم بالله اروق شخصية كروية في مصر ودماغه عالية أوي وبيعمل اللي شايفه صح من غير حسابات".

فيما كتب متابع تعليقا قال فيه: "والله العظيم دا راجل رايق والـout fit بتاعة أسطوري"، وقال آخر "مرة انا وصديقي ضيوف".

وتلقى ميدو تحذيرات لكي لا يُسقطه ضيوف في نفس الفخ، وقال له مشجع: "اوعى تسرب خطتنا احنا"، بينما كتب متابع آخر: "أعظم تنكر في تاريخ الرياضة المصرية".

جدير بالذكر أن ميدو واجه ضيوف على أرض الملعب في أكثر من مناسبة، عندما كان كل منهما نجما لمنتخب بلاده، كما تواجها في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما كان النجم المصري لاعبا لفريق توتنهام، ونظيره السنغالي في صفوف بولتون.