"أنا اللي مربيه".. ماذا دار بين حسام حسن ورضا عبد العال في الغرف المغلقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمود حمدي

كشف حسام حسن المنتخب الوطني وناديا الأهلي والزمالك السابق عن علاقته الطيبة بزميله في الملاعب رضا عبدالعال.

ومازح حسام حسن زميله السابق خلال مقطع فيديو قائلًا: "رضا حبيبي ده أنا اللي مربيه مع أنه أكبر مني بسنة واحدة".

وروى رضا عبدالعال موقف سابق مع حسام حسن: "فاكر لما كنت تتصل بيا في التلفيون تسألني بتحبني أنا أكتر ولا إبراهيم".

وأكد رضا عبدالعال أن الثنائي حسام وإبراهيم (حسن) من أطيب الشخصيات التي يمكن التعامل معها على المستوى الإنساني ولكن طباعهما صعبة في كرة القدم.

وشدد حسام حسن على أن فترة تواجده مع رضا عبدالعال بصفوف النادي الأهلي شهدت جيلًا عملاقًا نجح في تحقيق العديد من البطولات بفضل الروح والعلاقات الطيبة بينهم.

يذكر أن حسام حسن ورضا عبدالعال حققا العديد من البطولات بقميص النادي الأهلي خلال حقبة التسعينات، خاصة تحت قيادة المدرب الألماني راينر هولمان.