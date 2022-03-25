قبل مواجهة اليوم.. تفوق تاريخي لمنتخب مصر على السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمود حمدي

يترقب جمهور الكرة المصرية، مواجهتي المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي، ضمن الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر اقامتها بقطر.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظير السنغالي، ذهابًا مساء الجمعة المقبل بالقاهرة، على أن يلتقي المنتخبين الثلاثاء إيابًا بالعاصمة السنغالية داكار.

ويدخل المنتخب المصري مواجهة نظيره السنغالي، متسلحًا بالتفوق التاريخي للفراعنة خلال مواجهات أسود التيرانجا، رغم خسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بركلات الترجيح.

وخاض المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي 14 مباراة، حقق الفوز في سبع وخسر أربع مباريات وتعادلا خلال ثلاث مواجهات.

وتواجد المنتخبين سويًا في تصفيات كأس العالم مرة وحيدة، حيث خطف المنتخب السنغالي متصدر المجموعة آنذاك بطاقة الصعود لكأس العالم 2002 بكوريا واليابان، رغم التعادل في داكار سلبيًا وفوز الفراعنة في القاهرة بهدف نظيف سجله أحمد حسام ميدو.

والتقى المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي في خمس مواجهات، حسم أسود التيرانجا نتيجة ثلاث مباريات فيما فازت مصر في مباراتين.

فيما تواجه المنتخبين في أربع مواجهات بتصفيات كأس الأمم الأفريقية، فاز السنغال في مباراتان وتعادلا في لقاء وحسم الفراعنة نتيجة مباراة وحيدة.

وفاز المنتخب المصري على نظيره السنغالي في لقاء وحيد بدورة الألعاب الأفريقية عام 1978، إضافة إلى مباراتان وديتان بعامي 2003 و2005.

وسجل المنتخب المصري في شباك نظيره السنغالي 12 هدفًا، فيما تلقت شباكه 8 أهداف خلال تاريخ مواجهات الفريقين قبل مواجهتي الجمعة والثلاثاء الحاسمتين.

مباراة مصر والسنغال (تغطية خاصة)