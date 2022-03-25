مصر والسنغال .. تعرف على تردد القناة المجانية الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - لقاهرة - الخليج 365:

يصطدم منتخب مصر بنظيره السنغالي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا في جولة الذهاب من المرحلة الفاصلة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر والتي تنقلها قناة أون سبورت عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات.



وأسندت إدارة قناة أون سبورت مسؤولية التعليق على المباراة إلي مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، و بلال علام عبر الصوتية الثانية.

ويمكنك التنقل عبر القناة الصوتية الأولى والثانية بالضغط على زر Audio الموجود أعلى جهاز التحكم (ريموت كنترول) الخاص بالرسيفر

ويبدأ الاستوديو التحليلي في تمام الساعة 4 مساءً بقيادة الإعلامي أحمد شوبير، في حضور كل من طه إسماعيل، فاروق جعفر، وأحمد حسن، وليد صلاح الدين.

وفي تمام الساعة الثامنة مساءً سينطلق ستوديو من ستاد القاهرة، بقيادة الإعلامي سيف زاهر، في حضور عماد متعب ومحمد زيدان.



على أن يقدم الفقرة التحكيمية عقب المباراة الحكم الدولي السابق سمير عثمان ، على أن تنتهي تغطية المباراة الساعة 3 صباحًا.

تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد على القمر الصناعي نايل سات

التردد :11861 رأسي .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

مباراة مصر والسنغال (تغطية خاصة)