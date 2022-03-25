المعلقون والمحللون وبداية الأستوديو .. تعرف على خريطة "أون سبورت" لمباراة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستضيف منتخب مصر نظيره السنغالي، في ذهاب الدور الحاسم والمؤهل لكأس العالم 2022، في المباراة التي تقام في تمام الساعة الـ9.30 مساءً، على ستاد القاهرة.

وتنطلق تغطية قناة أون تايم سوبرت لمباراة منتخب مصر ونظيره السنغالي في تمام الساعة 1 ظهرًا إلى الساعة الرابعة، ويقدمها الإعلامية، ميرهان عمرو.

ويبدأ الاستوديو التحليلي في تمام الساعة 4 مساءً بقيادة الإعلامي أحمد شوبير، في حضور كل من طه إسماعيل، فاروق جعفر، وأحمد حسن، وليد صلاح الدين.

وفي تمام الساعة الثامنة مساءً سينطلق ستوديو من ستاد القاهرة، بقيادة الإعلامي سيف زاهر، في حضور عماد متعب ومحمد زيدان.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي على "القناة الصوتية الأولى" وبلال علام على "القناة الصوتية الثانية".

ويتواجد في فقرة التحكيم سمير عثمان، لتحليل أداء الحكام في مباراة منتخب مصر والسنغال، على أن تنتهي تغطية اللقاء 3 صباحًا.

مباراة مصر والسنغال (تغطية خاصة)