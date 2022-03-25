التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال أمام مصر بتصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمود حمدي

يستعد المنتخب المصري لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره السنغالي، مساء الجمعة ضمن ذهاب الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022.

ويلتقي المنتخب المصري أمام السنغال على استاد القاهرة، فيما تستضيف العاصمة السنغالية داكار مواجهة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

ويدخل المنتخب السنغالي مباراة القاهرة بقائمة شبه مكتملة، وسيعتمد أليو سيسسه المدير الفني للفريق على التشكيلة التي حققت لقب كأس الأمم الأفريقية على حساب المنتخب الوطني بركلات الترجيح باستثناء الدفع بكيتا بالدي على حساب فامارا دييدهيو.

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال في مواجهة مصر

حراسة المرمى: ادوارد ميندي.

خط الدفاع: بونا سار، كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيس.

خط الوسط: نامبليس ميندي، ادريسا جاي، شيخو كوياتيه.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، كيتا بالدي، ساديو ماني.