تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السنغال في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد منتخب مصر لخوض مباراة قوية أمام السنغال، في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022.

ويلعب منتخب مصر مع السنغال في القاهرة (الجمعة) في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات مونديال 2022، فيما يقام الإياب في داكار يوم الثلاثاء المقبل.

واستقر كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، على التشكيل الذي سيبدأ به منتخب الفراعنة مواجهته مع ضيفه السنغالي.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال - محمود الونش - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمرو مرموش.

مباراة مصر والسنغال (تغطية خاصة)