بعيداً عن مباراة مصر والسنغال.. مباريات نارية في تصفيات أفريقيا للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الجمعة مباريات ذهاب الدور الفاصل بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022، ويأتي على رأسها لقاء مصر والسنغال.

ويخوض منتخب مصر مباراة قوية أمام ضيفه السنغالي، اليوم الجمعة، فيما يقام الإياب في السنغال يوم 29 مارس الحالي.

وتنطلق مباراة مصر والسنغال في تمام الساعة 9.30 مساء، وتذاع على قناة أون تايم سبورتس.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة:

تصفيات أفريقيا للمونديال

5 مساء.. الكونغو الديمقراطية × المغرب.. الرياضية المغربية

7 مساء.. الكاميرون × الجزائر.. SSC4 HD

7 مساء.. مالي × تونس.. القناة التونسية الأولى

9.30 مساء.. مصر × السنغال.. أون تايم سبورتس 1

9.30 مساء.. غانا × نيجيريا.. SSC4 HD

مباراة مصر والسنغال (تغطية خاصة)