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ميدو يتحدى الحاج ضيوف بنتيجة مصر والسنغال

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الشارقة - اميمة ياسر - توقع الحاج ضيوف أسطورة الكرة السنغالية تعادل مصر والسنغال اليوم في تصفيات كأس العالم.

قال الحاج ضيوف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة الغد مباراة مختلفة، ليست نهائي، لدينا شوطا أول في القاهرة، وشوط ثاني في السنغال، والفريق الأكثر كفاءة والأكثر مهارة سيحقق الفوز"

وأضاف الحاج ضيوف: "ستكون مباراة صعبة بالنسبة للسنغال نحترم الفريق المصري وجئنا لتحقيق نتيجة إيجابية"

وعن توقعه لمباراة مصر والسنغال قال: "النتيجة ستكون تعادل، 0/0 أو 1/1"

في المقابل راهن أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق على فوز منتخب مصر على السنغال بهدفين مقابل هدف.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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