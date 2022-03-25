الامارات | تعرف إلى المنتخبات التي ضمنت التأهل إلى مونديال 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى المنتخبات التي ضمنت التأهل إلى مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن 19 منتخبا حتى الآن تأهله إلى نهائيات كأس العالم من أصل 32 منتخبا سيشاركون في قطر نهاية العام الجاري، وهي: الدولة المضيفة قطر، وعن قارة أوروبا: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنجلترا، سويسرا، هولندا.

ومن أميركا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، الإكوادور، الأوروغواي.

وتأهل من آسيا: إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، السعودية.

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