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الامارات | تعرف إلى المنتخبات التي ضمنت التأهل إلى مونديال 2022

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن 19 منتخبا حتى الآن تأهله إلى نهائيات كأس العالم من أصل 32 منتخبا سيشاركون في قطر نهاية العام الجاري، وهي: الدولة المضيفة قطر، وعن قارة أوروبا: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنجلترا، سويسرا، هولندا.

ومن أميركا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، الإكوادور، الأوروغواي.
وتأهل من آسيا: إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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