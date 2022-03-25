أوين يحذر ليفربول بشأن محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كشف النجم الإنجليزي مايكل أوين، عن توقعاته بشأن مصير محمد صلاح مع فريقه ليفربول، في ظل عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقده، الذي ينتهي صيف 2023.

ويعد محمد صلاح، هداف الريدز هذا الموسم بـ 28 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة، ليساعد ليفربول في التحدي على لقب الدوري الإنجليزي والتقدم إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أوين المهاجم السابق في تصريحات لـ"بي بي سي" البريطانية: «سأكون مندهشا جدا إذا لم يوقع محمد صلاح مع ليفربول، ما هي الخيارات في الوقت الحالي؟، أنت تذهب فقط إما مانشستر سيتي أو إلى أي مكان آخر لأنه لا يوجد أحد آخر جيد مثل هذين الفريقين (ليفربول والسيتي) في العالم في الوقت الحالي».

وواصل: «لنمنح الجميع الوقت لأن هذه الأشياء لا تحدث بين عشية وضحاها، أنت تتحدث عن أحد أكبر الأندية في العالم وواحد من أكبر اللاعبين في العالم وهذا اللاعب على وشك توقيع أكبر عقد في حياته».

وشدد: «أعتقد أنه من الطبيعي تماما أن تستمر المفاوضات قليلاً، لا يمكنك إعطاء اللاعبين ما يريدون، ستكون اللعبة بأكملها كارثة إذا كان هذا هو الحال، يجب أن يديرها ليفربول كعمل تجاري».

وأوضح: «بالطبع لا يمكنك إعطاء أي لاعب ما يريده لأنه إذا فعلت ذلك، فهناك الكثير من اللاعبين الآخرين في الفريق الذين قد يطرقون باب كلوب قائلين: حسنًا، انتظر دقيقة يجب أن أكون على ذلك، وبعدها، سينهار الهيكل بأكمله الذي بنوه جيدًا على مر السنين».

وسرد: «أنا متأكد من أن ليفربول عاقل للغاية، وأنا متأكد من أن محمد صلاح وممثليه جميعًا عاقلون للغاية ويتفهمون ذلك، إنها مجرد حالة لهم أن يجدوا أرضية مشتركة، ونأمل أن يجدها الجميع قريبًا».

وأتم: «يجب أن يفكر محمد صلاح في فرص النجاح في المستقبل، إذا كان يفكر على هذا المنوال، فإن ليفربول يضع علامة في هذا المربع، إنها مجرد مسألة ما إذا كانوا قد وضعوا علامة في المربع من الناحية المالية أيضًا».