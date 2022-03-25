التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال

الشارقة - اميمة ياسر - سيكون عشاق كرة القدم العربية والعالمية وخاصة المصرية، في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم، على موعد واحدة من أهم المباريات، عندما يستضيف منتخب الفراعنة نظيره السنغالي في ذهاب الدور النهائي الفاصل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد مرور 47 يوما فقط من مباراتهما المثيرة في نهائي كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها الكاميرون.

ويعول البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، في مباراة اليوم، على الروح القتالية للاعبي الفراعنة، بجانب امتلاكه محمد صلاح، أحد أفضل لاعبي العالم.

ومن المنتظر أن يعتمد كيروش على الرباعي المحترف في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم، وهم محمود حسن تريزيجيه (باشاك شهير التركي) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) والمهاجم مصطفى محمد (جالطة سراي التركي) وعمر مرموش (شتوتجارت الألماني)، بالإضافة لـ نجم وهداف ليفربول محمد صلاح.

واستقر كيروش على تشكيل مواجهة السنغال، حيث من المتوقع أن يبدأ كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد المنعم - أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية

خط الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - محمد صلاح

الهجوم: مصطفى محمد