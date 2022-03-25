شكرا لقرائتكم خبر عن 17 هدفا دوليا يرجح كفة صلاح أمام مانى قبل مواجهة مصر والسنغال.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، نظيره منتخب السنغال، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين، في التاسعة والنصف مساء الجمعة، بمنافسات الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، وتعد المباراة بمثابة قمة كروية أفريقية، خاصة أن المنتخبين تواجها فى فبراير الماضى بنهائى أمم أفريقيا التى أقيمت بالكاميرون وتوج بها منتخب السنغال.

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي قائمة أغلى 10 لاعبين في صفوف المنتخبين بقيمة تسويقية وصلت إلى 100 مليون يورو، بينما يأتى ساديو ماني نجم السنغال فىلمرتبة الثانية بقيمة تصل إلى 80 مليون يورو.

وسجل محمد صلاح 45 هدفاً مع المنتخب الوطني خلال مشاركته مع الفراعنة فيما سجل ماني 28 هدفاً مع منتخب السنغال، ليتفوق صلاح بفارق 17 هدفاً.

ونستعرض أبرز أرقام محمد صلاح وساديو ماني قبل اللقاء المرتقب.

محمد صلاح

النادي: ليفربول

القيمة التسويقية: 100 مليون يورو

السن: 29 سنة

المركز: جناح أيمن

في الموسم الجاري

شارك في: 36 مباراة

سجل: 28 هدفاً

صنع: 10 أهداف

مع منتخب مصر

شارك في: 80 مباراة

سجل: 45 هدفاً

صنع: 25 هدفاً

الألقاب: كأس العالم للأندية ـ الدوري الإنجليزي مرتين ـ دوري أبطال أوروبا ـ الدوري السويسري مرتين ـ كأس السوبر الأوروبي ـ كأس الرابطة الإنجليزية.

ساديو ماني

النادي: ليفربول

القيمة التسويقية: 80 مليون يورو

السن: 29 سنة

المركز: جناح أيسر

في الموسم الجاريشارك في: 36 مباراة

سجل: 14 هدفاً

صنع: هدفين

مع منتخب السنغالشارك في: 86 مباراة

سجل: 28 هدفاً

صنع: 20 هدفاً

الألقاب: كأس العالم للأندية ـ دوري أبطال أوروبا ـ الدوري الانجليزي ـ كأس الرابطة الانجليزية ـ كأس السوبر الأوروبي ـ الدوري النمساوي مرتين ـ الكأس النمساوي مرتين.