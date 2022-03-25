شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى "مهندس أشهر صفقات الأهلى" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ "80" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الإعلامى عدلى القيعى رئيس لجنة التعاقدات الاسبق بالنادى الأهلى اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ "80" فهو من مواليد مواليد 25 مارس 1942، ودشن القيعى مشواراً طويلا فى العمل الإدارى بالقلعة الحمراء صنع من خلالها شعبية جارفة بين أوساط جماهير الأهلى.

نجح عدلى القيعى من خلال منصبه بلجنة التعاقدات فى الأهلى فى حسم 100 صفقة للقلعة الحمراء فى عهد مجالس إدارات مختلفة ،ونجح القيعي في ضم عدد من نجوم القلعة الحمراء الذين ساهموا في تاريخ الأهلي، ومن أبرز اللاعبين الذين تعاقد معهم القيعي: مجدي طلبة، رضا عبدالعال، إسلام الشاطر، فلافيو، أحمد حسن، أحمد فتحي، محمد عمارة، طاهر الشيخ، أحمد فيليكس، محمد أبو تريكة، عماد النحاس، محمد بركات، شريف عبدالفضيل، محمد ناجي جدو، محمد شوقي، عبد الله السعيد، وليد سليمان، وغيرهم.

وشغل القيعى مناصب عديدة فى القلعة الحمراء حيث تولى منصب مدير تنس الطاولة بالأهلي من عام 1965 إلى عام 1976 كما أسس مجلة النادى الأهلى عام 1974 كأول مجلة رياضية متخصصة تصدر عن نادى فى مصر.

وكان عضو مجلس إدارة النادى الأهلى فى الفترة بين 1975 إلى 1980 ومشرفًا عامًا على النشاط الرياضى فى الفترة بين 1985 إلى 1987 ،ومدير عام النادى الأهلى فى الفترة بين 1993 إلى 1998.

وكذلك كان المتحدث باسم النادى الأهلى فى الفترة بين 1993 إلى 1998 ، كما أنشأ أول إدارة فى مصر للتسويق والاستثمار الرياضي في 2001، كما أصبح هو المسئول عن التعاقدات في الأهلي لفترات طويلة.

وكان مسئولاً عن انتقالات اللاعبين وتطبيق نظام الاحتراف بالنادى الأهلى وكذلك مستشاراً للجنة الكرة بالنادى الأهلى لشئون الاحتراف وانتقالات اللاعبين .