شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر والسنغال اليوم الجمعة فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب كل جماهير الكرة المصرية مباراة منتخب مصر أمام السنغال اليوم فى الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، وتعد هذه المواجهة تكرارا للمباراة النهائية فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون يوم 6 فبراير الماضى، والتى حسمها منتخب السنغال، ليتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز بركلات الترجيح.

موعد مباراتى مصر والسنغال فى تصفيات المونديال

تقام مباراة مصر والسنغال فى ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، أما موعد مباراة الإياب فهو الثلاثاء 29 مار فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأولمبي..

"الطاولة" سلاح لاعبى منتخب مصر لكسر الملل فى المعسكر قبل مباراتى السنغال

يلجأ لاعبو منتخب مصر للعبة "الطاولة" داخل المعسكر المقام حاليا بأحد فنادق التجمع الخامس، لكسر الملل قبل مباراتى السنغال في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.

ويحرص لاعبو منتخب مصر على تنظيم مسابقات يومية في لعبة "الطاولة"، والتي تشهد منافسة قوية بين أغلب اللاعبين وهو ما يضفى حالة من المرح داخل المعسكر.

كيروش يدرس تغيير طريقة لعب منتخب مصر أمام السنغال بعد عودة أفشة

يدرس كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، تغيير طريقة اللعب أمام السنغال، خاصة فى مباراة الذهاب بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 الجمعة المقبل، بعد عودة محمد مجدى أفشة، لاعب الأهلى، لقائمة الفراعنة قبل مباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويعتمد كيروش على طريقة 4 / 3 / 3 مع منتخب مصر، ولكنه قد يفكر فى تغيير الطريقة إلى 4 / 2 / 3 / 1، لتنشيط الهجوم فى مباراة الذهاب لتحقيق الفوز فى القاهرة من أجل تسهيل المهمة فى لقاء العودة فى داكار يوم 29 مارس الجارى.