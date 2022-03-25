شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. الفراعنة تستعد لـ"تحنيط" أسود التيرانجا فى الطريق للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو بين جماهير الكرة المصرية على اختلاف انتماءاتهم، سوى حلم التأهل للمونديال، حيث يدخل المنتخب الوطني تحدياً جديداً عندما يلتقى نظيره السنغالي في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين باستاد القاهرة الدولي، فى ذهاب الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022.

والتقى منتخب مصر والسنغال في 14 مباراة سابقة، فاز المنتخب الوطني في 7 مباريات، وفاز منتخب السنغال في 4 مباريات، وتعادل المنتخبان في 3 مباريات. وسجل لاعبو المنتخب الوطني 12 هدفا، واستقبلت شباكهم 8 أهداف، بينما يعد عمرو زكي مهاجم الفراعنة السابق، هو هداف المواجهات برصيد 3 أهداف.

ويتفوق منتخب السنغال على المنتخب الوطني في القيمة التسويقية، حيث تبلغ قيمة منتخب الفراعنة 152 مليوناً و900 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة منتخب السنغال 335 مليوناً و150 ألف يورو، ما يعنى أن "أسود التيرانجا" يتفوقون على الفراعنة بقيمة تصل إلى 182 مليوناً و250 ألف يورو.

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي قائمة أغلى 10 لاعبين في صفوف المنتخبين بقيمة تسويقية وصلت إلى 100 مليون يورو، بينما يأتي ساديو ماني نجم السنغال فى المرتبة الثانية بقيمة تصل إلى 80 مليون يورو.