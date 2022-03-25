شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يستفسر عن موعد وصول الهلال السودانى لبحث ترتيبات استقباله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو النادي الأهلي إتصالات مع نظراؤهم في الهلال السوداني لمعرفة موعد وصول الفريق السوداني للقاهرة من أجل خوض مباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب الأهلي في الترتيب مع الفريق السوداني إجراءات الإستقبال والإقامة للفريق الهلالي قبل اللقاء الذي سيجمع الفريقين يوم 3 أبريل المقبل في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

كما فتح مسئولو الأهلي باب الاتصالات مع الجهات الأمنية من أجل معرفة موقف الحضور الجماهيري في مباراة الفريق أمام الهلال .

ويرغب الأهلي في حشد أكبر عدد من الجماهير في المباراة المرتقبة أمام بطل السودان والتى يحتاج فيها الأهلي للفوز أو التعادل من أجل التأهل لربع نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها في أخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر صن داونز المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والمريخ في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.