شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يتمسك بالمشاركة فى الزمالك ويرفض الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك محمد عواد حارس مرمى الزمالك بأمل المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة مع الفريق، رافضا فكرة الاستسلام أو الرحيل نهاية الموسم مثلما نصحه البعض في ظل استقرار فيريرا المدير الفني للفريق علي ثبات مركز حراسة المرمي وتحديدا مشاركة محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق والمنتخب الوطني.

وكشف بعض المقربين من عواد عن رفض اللاعب الرحيل عن الزمالك بسبب عدم المشاركة وانه يركز في التدريبات علي أمل الحصول علي فرصة وتثبيت مكانه في تشكيل الفريق الأساسي في المباريات.

في سياق مختلف يفضل البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، عدم إقامة معسكرات فى الفترة الحالية والالتزام بخوض التدريبات الجماعية بشكل طبيعى لحين العودة لاستئناف مسابقة الدورى.

وتناقش فيريرا مع أفراد جهازه المعاون وتم الاتفاق على عدم إقامة معسكرات، وخوض التدريبات بشكل طبيعى من أجل العمل على تصحيح الأخطاء وتأهيل اللاعبين للمرحلة المقبلة.

وقرر الجهاز الفني رفع المعدل البدني للاعبين، وخضع لاعبو الفريق أمس الأول ، الأربعاء، لتدريبات بدنية قوية لمدة 30 دقيقة تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال.

وقسّم الجهاز الفني الفقرة التدريبية إلى ثلاث أجزاء، وهي وحدة بدنية باستخدام أدوات الجيمانيزيوم، ثم تدريبات الاطالات وقفز حواجز مرتفعة ومنخفضة، وتدريبات تأهيلية بالكرة في جزء صغير من الملعب من خلال التمرير من لمسة واحده .

ويواصل الزمالك تدريباته خلال فترة التوقف الدولي الحالية استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة الموافق الأول من أبريل المقبل.