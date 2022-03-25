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تعرف على موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الجمعة مباريات ذهاب الدور الفاصل بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022، ويأتي على رأسها لقاء مصر والسنغال.

ويخوض منتخب مصر مباراة قوية أمام ضيفه السنغالي، اليوم الجمعة، فيما يقام الإياب في السنغال يوم 29 مارس الحالي.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة:

تصفيات أفريقيا للمونديال

5 مساء.. الكونغو الديمقراطية × المغرب.. المغربية

7 مساء.. الكاميرون × الجزائر.. SSC4 HD

7 مساء.. مالي × تونس.. القناة التونسية الأولى

9.30 مساء.. مصر × السنغال.. أون تايم سبورتس 1

9.30 مساء.. غانا × نيجيريا.. SSC4 HD

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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