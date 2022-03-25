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الامارات | تصفيات كأس العالم.. ويلز تقصي النمسا بهدفي مهاجم "لا يلعب"!

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الويلزي فوزا ثمينا على نظيره النمساوي 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس في نصف نهائي المسار الأول للملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

ويدين المنتخب الويلزي بالفضل في الفوز لنجمه غاريث بيل الذي سجل هدفيه في الدقيقتين 25 و51، فيما سجل هدف النمسا مارسيل سابيتسر في الدقيقة الـ64.

ويأتي تهديف غاريث بيل على الرغم من أنه يجلس احتياطياً منذ فترة طويلة على مقاعد بدلاء نادي الإسباني لعدم قناعة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالمستوى الفني الذي يظهره في المباريات.

وسيتنافس المنتخب الويلزي على خط بطاقة المونديال عن المسار الأول للملحق الأوروبي مع الفائز من المواجهة بين المنتخبين الإسكتلندي والأوكراني التي تأجلت إلى يونيو المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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