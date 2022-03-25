الامارات | 550 سباحاً في بطولة إيبكس الدولية بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 550 سباحاً في بطولة إيبكس الدولية بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم بطولة إيبكس المجتمعية الدولية الأولى للسباحة في مركز مدينة محمد بن زايد الرياضي بمجمع الرياضات المائية في أبوظبي، وذلك بمشاركة 550 سباح وسباحة من 8 دول وهي البطولة التي تقام خلال الفترة من 25-27 مارس برعاية مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للسباحة.

وأكد عبد الرحمن المرشدي مدير البطولة، أن البطولة تشهد مشاركة 35 نادي وأكاديمية للأعمار من 9 سنوات وحتى العمومي، وقال: " أن البطولة هي الأولى في الإمارات التي تدعم مشاركه الهواه من المحترفين حيث توفر البطولة سباقات للمحترفين من الاعمار السنية 30 وحتى 100 عام، كما تشهد البطولة مشاركة كبيرة من مصر والسعودية والكويت والسودان واليونان وتركيا والمجر، إضافة إلى الإمارات.

وأكد المرشدي أن هذه البطولة من اولى البطولات التي يكون بها تصفيات في الفترة الصباحية ويتنافس السباحين في النهائيات بالفترة المسائية، وهو ما يعطي فرصة أفضل للسباحين لتقديم أفضل ما لديهم، كما أشار إلى أنه سيكون هناك مشاركة لسباحي الاولمبياد الخاص بالبطولة في خطه استعدادهم لتمثيل الدولة في المجر.

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