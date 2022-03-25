شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستطلع هلال مونديال 2022 الليلة فى مواجهة مصيرية أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية فى تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، صوب ستاد القاهرة الدولى الذى يستضيف مباراة غاية فى الأهمية حيث يلتقى منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش نظيره السنغالى، فى ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

يدير مباراة الليلة بين منتخب مصر والسنغال طاقم تحكيم كونغولي بقيادة جان جاك ندالا ويعاونه مواطنه أوليفر سافاري، سليمان أمل الدين من جزر القمر، والمالي بابو تراوري كحكم رائع، وسيتواجد في تقنية الفيديو (الفار): ماركو دي بيلو (إيطاليا) حكم مساعد فار: باولو فاليري (إيطاليا)، وتقام المباراة بحضور 60 ألف مشجع.

يدخل منتخب مصر مباراة الليلة أمام السنغال، ولا بديل أمامه عن الفوز بأى نتيجة لتسهيل مهمته فى مباراة الإياب فى داكار يوم 29 مارس الجارى، وفرض كارلوس كيروش المدير الفنى سياجا من السرية على تدريبات منتخب مصر طوال الفترة الماضية منعا لتسرب أى معلومات عن خطة المباراة أو التشكيل المتوقع للفراعنة، حيث يرغب فى تحفيظ اللاعبين فكره وبعض الجمل التى يرغب فى تنفيذها أمام أسود التيرانجا.

كما ركز كيروش على الجانب النفسى فى جلساته مع اللاعبين وشدد على ضرورة مصالحة الجماهير المصرية بعد فقدان لقب أمم افريقيا الأخير بالكاميرون على يد السنغال، مطالبا اللاعبين بالاستنفار وانتزاع بطاقة التأهل للمونديال من أنياب الأسود.

وأكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أن المنتخب يحتاج الـ100 مليون مصري على قلب رجل واحد خلف منتخب مصر اليوم، قائلا:" المباراة تحد كبير لنا أتمنى أن نكون مستعدين لها."

وقال كارلوس كيروش خلال تصريحات له: "اللاعبون بخير وجاهزون للمباراة ولا توجد لدينا إصابات، والكل يعرف أهمية المباراة ونتأهل منها إلى كأس العالم، وده السبب اللى خلى كل اللاعبين لديها الثقة أنها تفوز بهذه المباراة، ومن الطبيعى أنها ليست سهلة علينا ولا على السنغال".

وأضاف كيروش: "المباراة هتكون 180 دقيقة أول 90 هتكون هنا في القاهرة والـ90 دقيقة الأخرى في السنغال، طبيعى أن يكون اللاعبين متحمسين ولديها تحدى قوى وجاهز لعمل أي شيء من أجل التأهل كلنا ندرك حجم المسئولية التي علينا".

وأوضح مدرب المنتخب: "أقول للجماهير المصرية مباراة اليوم محتاجين الـ100 مليون مصري على قلب رجل واحد، ونحترم منتخب السنغال ويجب أن نضع أعلام مصر في كل نوافذ المنازل والشوارع ونشجع المنتخب، ونطلب من الآباء المصريين أن يلبسوا أطفالهم تيشيرت منتخب مصر اليوم ومحتاجين يكون الجمهور متحمس ومساند وأنا عارف أنه هيآسى خلال المباراة لأننا سنلاعب منتخب قوى زى السنغال، وأطلبهم بارتداء قميص المنتخب ويكونوا اللاعب رقم 12 ومن الممكن أن نخرج محمد صلاح وننزل اللاعب رقم 12".

ويعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام السنغال، هو محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعمر كمال ومحمود الونش ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح فى الدفاع، وعمرو السولية ومحمد الننى وحمدى فتحى "تريزيجيه" فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

على الجانب الأخر ، علق أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال على مواجهتي مصر في تصفيات كأس العالم 2022 واصفا إياها بـ"الحاسمة"، وعبر تصريحات نقلها موقع "Taggat" السنغالي قال سيسيه : "نهائي كأس الأمم الإفريقية كانت مواجهة صعبة أمام الفراعنة وعلينا أن نواصل الاستمرار فيما بدأناه قاريا ، لأننا نثق بالمجموعة والجيل الحالى الذى يرتدي قميص السنغال تماما من حيث المهارات والمواقف".

ووصلت بعثة السنغال إلى القاهرة مساء الأربعاء الماضى، وخاض الفريق مرانا وحيدا باستاد القاهرة أمس الخميس قبل مباراة الليلة أمام الفراعنة.