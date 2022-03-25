شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السعيد: الجماهير ستكون كلمة السر فى لقاء السنغال بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد طارق السعيد، نجم منتخب مصر السابق، أن البرتغالي كارلوس كيروش لن يتخلى عن طريقته المعتادة باللعب بثلاثة لاعبين في منتصف الملعب وهما النني والسولية وحمدي فتحي.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، المُذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "الجماهير سيكون لها تأثير كبير على المنتخب، ولابد أن تتواجد الحلول التهديفية ولا نعتمد على محمد صلاح وحده في الوصول لمرمى ادوارد ميندي".

وواصل السعيد: "يجب أن نتخلص من الضغوط ونلعب كرة تليق بتاريخنا وقدراتنا، منتخب مصر أفضل فريق في افريقيا والأكثر تتويجا ببطولات القارة والفوز في القاهرة سيريح الأعصاب في لقاء العودة ويضع الضغوط على المنافس".

وأكمل نجم منتخب مصر السابق: "المقارنة بين مرموش وتريزيجيه في الجناح الأيسر يصب في صالح ترزيجيه بسبب الخبرات المتراكمة".