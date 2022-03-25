شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطير إلى الكونغو 31 مارس لمواجهة مازيمبي بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد النادي المصري يوم الخميس المقبل الموافق 31 مارس، موعداً لسفر بعثة الفريق البورسعيدي إلى الكونغو، استعدادًا لخوض المباراة الأخيرة بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية والتي تجمع المصري بمضيفه فريق مازيمبي الكونغولي والمقرر إقامتها في الثالث من أبريل المقبل على ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية.

وتصدر النادي المصري مجموعته برصيد 10 نقاط، فيما استمر مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثالث جاء فريق أوتوهو برصيد 5 نقاط، وأخيراً تذيل القطن الكاميروني المجموعة برصيد نقطتين.

انتزع النادي المصري لقب أقوى خط دفاع بين الأندية المصرية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية، سواء الكونفدرالية أو دوري أبطال أفريقيا، ويمثل مصر كل من: الأهلي والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا، وبيراميدز والمصرى فى كأس الكونفدرالية.

ولم تستقبل شباك النادي المصري في دور المجموعات سوى هدف وحيد كان أمام أوتوهو الكونغولي خارج الديار، واستهل المصرى مشواره في دور المجموعات بالتعادل سلبياً مع القطن الكاميروني خارج الديار، ثم الفوز على مازيمبي في الجولة الثانية بالإسكندرية، والخسارة أمام أوتوهو بهدف نظيف بالكونغو، ثم الفوز عليه بالإٍسكندرية بهدف نظيف، وأخيراً الفوز على القطن بهدفين نظيفين.